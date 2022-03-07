Ватутин об уходе Шенгелии: «Сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий после объявления о том, что центровой Торнике Шенгелия расторг контракт с московским клубом.

«Приглашая Токо в команду, мы рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за ее пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям. Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия — пример для подражания подрастающему поколению — в профессионализме, отношению к семье, партнерам и соперникам, своей стране.

Увы, сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами», — цитирует Ватутина сайт ЦСКА.