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Сегодня, 19:28

Ватутин об уходе Шенгелии: «Сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию»

Президент ЦСКА прокомментировал расторжение контракта с грузинским центровым Шенгелией
Иван Шитик
Корреспондент

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий после объявления о том, что центровой Торнике Шенгелия расторг контракт с московским клубом.

«Приглашая Токо в команду, мы рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за ее пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям. Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия — пример для подражания подрастающему поколению — в профессионализме, отношению к семье, партнерам и соперникам, своей стране.

Увы, сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами», — цитирует Ватутина сайт ЦСКА.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/toko-shengelia-leaves-cska/
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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