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«Астана» подписала американского разыгрывающего

15:54
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«Астана» на официальном сайте объявила о подписании контракта с разыгрывающим Энтони Хикки.

В Европе 28-летний американец поиграл в Польше, Греции, Германии, а также на Кипре.

Сезон-2020/21 Хикки провел в румынском чемпионате, выступая за команду «Волунтари». В 33 встречах набирал в среднем 15,8 очка за игру.

Дополнительная информация:

https://pbcastana.kz/news/?id=3622

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Иван Шитик все материалы автора

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