«Астана» подписала американского разыгрывающего
«Астана» на официальном сайте объявила о подписании контракта с разыгрывающим Энтони Хикки.
В Европе 28-летний американец поиграл в Польше, Греции, Германии, а также на Кипре.
Сезон-2020/21 Хикки провел в румынском чемпионате, выступая за команду «Волунтари». В 33 встречах набирал в среднем 15,8 очка за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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