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«Партизан» ведет переговоры с экс-разыгрывающим «Зенита» Пангосом

15:58
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«Партизан» ведет переговоры о подписании контракта с разыгрывающим Кевином Пангосом, сообщает инсайдер Маттео Андреани. 28-летний Пангос является главной целью главного тренера сербов Желько Обрадовича.

Стороны обсуждают 2-летний контракт с опцией перехода в НБА в 2022 году.

Пангос этим летом покинул «Зенит», в котором провел сезон-2020/21.

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Иван Шитик все материалы автора

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