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Президент ЦСКА назвал самый дикий слух вокруг команды в межсезонье

07:45
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что клуб не готов был отпускать защитника Даниэля Хэкетта этим летом. Также он высказался о новом контракте Иффе Лундберга.

Алексей Швед и&nbsp;Андрей Ватутин.«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием«

— Тяжело было удержать Иффе Лундберга? Проходила информация, что он думал о том, чтобы этим летом найти себе клуб в НБА.

Это действительно так, хотя, на мой взгляд, после одного классного сезона делать такой большой шаг рановато. Иффе можно понять: играть в НБА — его мечта, которая усиливается возможностью стать первым датчанином в сильнейшей лиге мира. Мечта ведет его по жизни, заставляет работать над собой. Надеюсь, этот фактор поможет ЦСКА. Если же в какой-то момент ему поступит серьезное предложение из-за океана, мы его отпустим, и дело не только в контрактных опциях. Не хочется становиться на пути человека к его главной цели. Да и клуб останется в прибыли — финансовой.

— Самый дикий слух про ЦСКА в это межсезонье? Отъезд Хэкетта в «Партизан»?

Часто дикими получаются не столько слухи, сколько их интерпретация. Пример: нам «пророчат» Кевина Пантера. Через несколько дней он подписывает контракт с тем же «Партизаном». В прессе пишут: Пантер предпочел «Партизан» ЦСКА. Серьезно? Сколько игроков нам приписывали начиная с Нового года? Полагаю, называлось порядка 20 имен, по факту подтвердились только Григонис и Швед. Все остальное — фейки, вбросы агентов, игра на рынке. У нас физически нет возможности опровергать или комментировать каждый слух, но от того, что мы его не опровергаем, он не становится правдой.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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