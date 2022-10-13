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Единая лига ВТБ

13 октября, 18:59

«Астана» обыграла «Парму» и одержала первую победу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астана» обыграла «Парму» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Павел Антипов, набравший 19 очков.

Победа над «Пармой» стала для «Астаны» первой в сезоне-2022/23. Команда из Казахстана занимает 10-е место в турнирной таблице, пермяки идут на 8-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма» (Пермь) — 84:72 (21:21, 21:12, 27:24, 15:15)

А: Аксенов, Майерс (оба — 18), Лиходей (17), Мурзагалиев (8)

П: Антипов (19), Роберсон (15), Платунов, Диме (оба — 10)

13 октября. Астана. «СК Велотрек».

БК Астана
БК Парма (Пермь)
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