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Единая лига ВТБ

12 октября, 20:17

«Самара» в овертайме обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ. У Найта и Энниса 44 очка на двоих

«Самара» победила «Енисей» в овертайме матча Единой лиги ВТБ
Руслан Минаев
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«Самара» дома обыграла «Енисей» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:86 ОТ.

В составе хозяев самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт с 23 очками, 21 очко на счету Джеймса Энниса. У гостей больше всех набрал Тимофей Герасимов (18 очков).

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 92:86 ОТ (25:21, 17:23, 20:19, 19:18, 11:5)

12 октября. Самара. «ДС ЦСК ВВС».

БК Енисей
БК Самара
1
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