Андрей Кириленко: "Единая лига ВТБ заинтересована, чтобы в ней было как можно больше российских команд"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко завил, что Единая лига ВТБ заинтересована в как можно большем количестве команд из России.

– В Единой лиге, где разыгрывается чемпионат России, всего девять отечественных клубов. В представителях других стран, естественно, российских баскетболистов нет. Об этой проблеме говорил и главный тренер сборной страны Сергей Базаревич. Но при этом прошлым летом лигу пополнила польская "Зелена Гура", а не приморский "Спартак".

– Я только за увеличение числа наших клубов в лиге. Проблема же только в критериях – один клуб им соответствовал, другой нет. У Единой лиги есть свои условия для вступления. И я уверен, что она напрямую заинтересована, чтобы среди участников было как можно больше российских клубов. Вот "Парма" начала соответствовать формату, и сразу вступила в лигу. Если у них вдруг возникнут какие-то проблемы, станет дорого, они спустятся обратно. (Антон Бабошин)

Полное интервью Андрея Кириленко - здесь