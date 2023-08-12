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Сегодня, 17:22

Американский форвард Бо Бич стал игроком «Енисея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Легкий форвард Бо Бич перешел в красноярский «Енисей», сообщает пресс-служба клуба.

29-летний американец профессионально играл в Германии, Греции, Польше и Сербии.

В сезоне-2022/23 Бич выступал за белградский ФМП, с которым дошел до финала чемпионата Сербии. Его средняя статистка в 10 встречах турнира — 10,7 очка, 4,7 подбора, 1,1 передачи.

В 29 матчах Адриатической лиги Бич набирал в среднем 10,8 очка, делал 3,0 подбора.

Источник: БК Енисей
БК Енисей
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