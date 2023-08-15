Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:06

«Нижний Новгород» подписал двух сербских игроков Новаковича и Зечевича

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нижний Новгород» объявил о подписании сербского форварда Алекса Новаковича и тяжелого форварда Александара Зечевича.

Контракты с игроками рассчитаны на один год.

В прошлом сезоне 26-летний Зечевич выступал за польскую «Зелену Гуру» и входил в число лидеров по результативности: в чемпионате Польши — 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи. В Северной европейской баскетбольной лиге его показатели достигли 11,4 очка, 6,4 подбора.

Большую часть своей карьеры 26-летний провел Новакович в родной Сербии, выступал в местном чемпионате и Адриатической лиге. В предыдущем клубе «Борац Чачак» он провел последние три сезона и в последнем продемонстрировал статистику в 9,6 очка, 4,7 подбора.

баскетбол
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский форвард Бо Бич стал игроком «Енисея»

«Автодор» заключил контракт с защитником Виналесом
Новости
RSS RSS
Все новости