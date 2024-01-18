Агент Курбанова назвал несчастным случаем новость о дисквалификации спортсмена из-за кокаина

Агент Никиты Курбанова Сергей Тараканов в разговоре с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию форварда на три месяца.

18 января РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — сказал Тараканов «СЭ».

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.