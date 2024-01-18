Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Допинг

Сегодня, 11:37

РУСАДА дисквалифицировала Курбанова на три месяца из-за наркотических средств в крови

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Курбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован РУСАДА на три месяца, сообщается на официальном сайте агентства.

«РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда Клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев. В прошедшем сезоне Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Источник: https://rusada.ru/news/sanktsiya/basketball180124/
БК ЦСКА
Никита Курбанов
1
2
Читайте также
Александр Хацкевич назвал работу в «Роторе» худшим этапом в карьере
В Подмосковье неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами «СКА-Карелия»
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Пакистан нанес удары по территории Ирана
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава совета тренеров Евролиги объяснил, почему Паскуаль остается в «Зените»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости