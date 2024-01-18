Адвокат Жорин рассказал, какое наказание может получить баскетболист ЦСКА Курбанов за употребление наркотических средств

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возбуждении уголовного дела на форварда ЦСКА Никиту Курбанова за употребление наркотических средств.

18 января РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

«Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна. За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. За это предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста. Человека могу поместить в изолятор временного содержания, это вполне реально. Такое наказание редко бывает, но оно предусмотрено кодексом. Кроме того, могут поставить человека на учет в наркодиспансер, что тоже не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию человека. Кроме того, часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Дальше все будет зависеть от показаний фигуранта. Если человек сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — это административная ответственность, вряд ли это будет арест, и постановка на учет в наркодиспансере», — сказал Жорин «СЭ».

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.