Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:12

Адвокат Жорин рассказал, какое наказание может получить баскетболист ЦСКА Курбанов за употребление наркотических средств

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возбуждении уголовного дела на форварда ЦСКА Никиту Курбанова за употребление наркотических средств.

18 января РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

«Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна. За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. За это предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста. Человека могу поместить в изолятор временного содержания, это вполне реально. Такое наказание редко бывает, но оно предусмотрено кодексом. Кроме того, могут поставить человека на учет в наркодиспансер, что тоже не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию человека. Кроме того, часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Дальше все будет зависеть от показаний фигуранта. Если человек сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — это административная ответственность, вряд ли это будет арест, и постановка на учет в наркодиспансере», — сказал Жорин «СЭ».

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

БК ЦСКА
Никита Курбанов
3
0
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на три месяца из-за наркотических средств в крови

Агент Курбанова назвал несчастным случаем новость о дисквалификации спортсмена из-за кокаина

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости