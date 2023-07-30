«Пожалуй, только жену люблю больше, чем первое авто». Барашков — о страсти к машинам, внутреннему туризму и матчах с Ираном

Форвард сборной России готов сделать качественный шаг вперед в новой команде.

Мужская сборная России проводит второй сбор этим летом в Москве. В июне подопечные Зорана Лукича сыграли в столице два матча с Белоруссией, а в этот раз после 10 дней тренировок в «СК Игровой» отправятся в Пермь, где 7 и 9 августа проведут товарищеские игры со сборной Ирана. После открытой тренировки, которая состоялась в субботу, 29 июля, «СЭ» удалось пообщаться с новичком МБА Максимом Барашковым. Воспитанник «Химок» дебютировал за сборную как раз с белорусами, набрав восемь очков во второй игре, и ждет матчей в Перми с особым нетерпением.

Фото БК «Самара»

Приятно, что Эннис был готов зарубиться, а не ныл

— Это лето у тебя получилось супернасыщенным. Помимо двух сборов с национальной командой еще и успел сыграть свадьбу. Долгая была подготовка?

— Две недели, но в основном всем занимались организаторы. Мы просто трепетно ждали это событие, которое прошло легко, можно сказать, на одном дыхании. После свадьбы, с одной стороны, почувствовали облегчение, с другой, хотелось еще и еще наслаждаться процессом. Свадьба получилась очень яркой и запоминающейся.

— Было свадебное путешествие?

— Да, летали в Турцию. Отдохнули там недельку. Больше находиться за границей не хочется. С каждым годом все больше убеждаемся в этом с супругой.

— Читал ваше интервью, где вы рассказывали, что прошлым летом посетили Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург, Республику Алтай... Любите путешествовать по России?

— Мне кажется, что эти места сильно недооценены. Да, в последние годы туда увеличился турпоток, но я бы не сказал, что очень сильно. Поэтому всем знакомым советуем получше изучить свою страну, особенно Байкал и Алтай. Это фантастические места. В Иркутске у меня живет товарищ, который организовал нам великолепный тур, за что ему большое спасибо. Помог найти жилье в невероятном месте на Байкале, была поездка на остров Ольхон, в Бурятии съездили на Саяны. Очень запоминающееся. На Сахалине и во Владивостоке я был, когда выступал в суперлиге. Но это были очень скоротечные поездки. Хочется вернуться туда уже как турист, провести побольше времени.

— Давай перейдем к баскетболу. Прошлый сезон у тебя вышел не самым лучшим, хотя порой ты выдавал очень приличные матчи. С чем это связываешь?

— Сезон действительно получился скомканный. Когда команда перешла в Единую лигу ВТБ, то из прошлого состава остался только я, Володя Пичкуров и Макс Шелекето. Остальные ребята пришли в межсезонье. И, как мне кажется, тренеру было проблематично встроить нас в свою игровую систему. Это отразилось и на игровом времени нашей троицы. Особенно в первой половине сезона, когда мы сидели «на банке» и буквально грызли себя. Не понимали, в чем мы хуже тех, кто выходил на паркет. Затем нам давали шансы. Вроде ты выходишь, оправдываешь доверие, но следующую игру вновь остаешься в запасе. Во второй части сезона Володя Пичкуров выходил в старте месяц-полтора, потом садился, играл я. Тоже месяц-полтора — и снова меняемся. От чего это зависело — непонятно. Тяжело к такому приспособиться, но из каждого сезона я стараюсь выносить пользу. Получил большой опыт, когда научился справляться с эмоциями, которые бурлили внутри.

— Совместные тренировки с Кей Си Риверсом, Джеймсом Эннисом, Малкольмом Томасом и другими легионерами были полезны?

— Конечно. Эти люди играли на самом высоком уровне. Да, они были уже не в лучшей физической форме в силу возраста. Особенно Риверс. Но Кей Си брал не скоростью, движением, а отличным пониманием игры. Перенял у него кое-какие фишки. С Эннисом было прикольно зарубиться на тренировках. Когда я переходил на позицию тяжелого форварда, у нас случался небольшой контакт, и у обоих как будто бы закрывались шторки. Я фолю на нем, он на мне. Настоящее противостояние. Приятно, что Джеймс входил в раж, а не ныл. Знаю еще по «Химкам», что многие легионеры и ветераны не любят такой жесткий контакт.

— Кто еще любит так зарубиться?

— Выделил бы Егора Вяльцева и Евгения Воронова. Если им «прилетит» во время тренировки — слова не скажут.

Фото БК «Самара»

В новом сезоне к МБА будут относиться более серьезно и уважительно

— Был ли у тебя вариант остаться в «Самаре»?

— Да, Дражен Анзулович хотел меня оставить. Немного не договорились. Как я уже говорил, прошлый сезон получился скомканным, а в новом самарцы вновь, вероятно, будут делать ставку на легионеров. Оставаться в подобной системе было нецелесообразно, когда у меня появилось предложение от МБА. Это быстрорастущий клуб, который делает ставку исключительно на россиян. Мне интересно попробовать проявить себя в команде Василия Карасева.

— Получился своеобразный обмен. На твое место в «Самару» пришел другой форвард сборной России Илья Платонов.

— Да, уже шутили с Илюхой на эту тему. Мне кажется, Анзулович хотел иметь в команде нас обоих, но получилось так, как получилось.

— Тот факт, что МБА базируется в Москве, сыграл важную роль?

— Несомненно, Москва не чужой для меня город. У меня осталось тут много друзей со времен «Химок», а также в столицу перебрались близкие товарищи из родного Кирова. Всегда стараемся держаться вместе, я всегда их навещал, когда приезжал в Москву на выезды с «Самарой». Рад, что теперь снова будем жить в одном городе. Минимум два года.

— Общались с Василием Карасевым о твоей роли в команде?

— Тесно еще не общались. Думаю, предстоит разговор уже после моего приезда на сборы из национальной команды.

— Есть понимание — тебя рассматривают на позицию исключительно третьего номера?

— На четвертом есть Андрей Лопатин, подписали Влада Трушкина. На третьем номере у меня будет больше шансов реализовать свой потенциал. При этом, как опция, могу закрыть позицию тяжелого форварда. Если команда будет в этом нуждаться.

— В прошлом году все игроки МБА были очень довольны индивидуальной работой с Василием Прокофьевым. Летом специалист решил покинуть Москву и продолжить карьеру в Китае. Обидно, что не получится с ним повзаимодействовать?

— Знаю, что клуб уже нашел замену Василию. Егор Рожков также сильный тренер по индивидуальной подготовке. Летом с ним, например, работают Слава Зайцев и Дима Узинский. Думаю, что он продолжит дело Прокофьева и поможет игрокам всесторонне развиваться. К тому же он молодой тренер, ему это должно быть максимально интересно.

— Нет опасений, что МБА ждет фактор второго сезона? Соперники будут уже совсем по-другому относиться к столичной команде?

— 100% нам будет нелегко. Первый год от команды действительно мало кто ожидал высокого результата. В новом сезоне у всех будет понимание, что МБА — это клуб с опытом и амбициями. Парни выгрызают свое игровое время, конкуренция за место в составе высочайшая. Определенно к клубу будут по-другому относиться. С уважением, но и с огромным желанием поставить на место. В целом болельщиков ждет интересный сезон. Хотя, если судить по плей-офф прошедшего розыгрыша Единой лиги, то будет тяжело перебить ту драму.

Фото БК «Самара»

Лазарев может стать лицом Единой лиги

— Помимо Трушкина и вас летом команду пополнили Евгений Минченко и Глеб Шейко. Остались Евгений Воронов, Евгений Валиев, Макар Коновалов, Даниил Касаткин... С таким ростером можно замахнуться на победу в Кубке России?

— Шансы у нас действительно хорошие. УНИКС и ЦСКА отказались играть основными составами. Так что наши главные конкуренты, вероятно, «Пари НН» и «Зенит».

— Также МБА сыграет в Суперкубке, причем вам начинать игрой с «Фенербахче» Димитриса Итудиса.

— С большим интересом жду этого матча.

— Через неделю сборной предстоит сыграть два матча с Ираном. Готовы?

— Как бы ты ни готовился индивидуально, по приезде в сборную надо перестраиваться. Думать на два шага вперед, принимать молниеносные решения. Пока лично мне это дается не так просто. Но думаю, что еще неделя, и буду полностью в процессе. Так как воспринимаю свое нынешнее состояние спокойно и делаю выводы.

— В Перми, в отличие от Москвы, наверняка будет полный зал...

— В Москве тоже чувствовалась поддержка. Для меня это был дебют за сборную, и было такое впечатление, что за нас болеет полный зал.

— В прошедшем сезоне ощутил силу арены «Молот»?

— Вполне ощутил. В первом матче сыграл 25 минут, во втором — 15. Пермские фанаты гудят на все атаки противника, постоянно гонят своих любимцев вперед. Причем делают это так мощно, что испытываешь интересные эмоции. Меня лично даже заводит, когда все болеют против, но если сборная получит такую же поддержку, как «Парма», то будет просто шикарно. У меня будет какой-то новый уровень восприятия игры. Не зря сборная еще ни разу не проигрывала в «Молоте».

— В прошлом сезоне ты выступал с Иваном Лазаревым, который очень круто прокачивает себя медийно.

— Да, с Ваней мы очень быстро нашли общий язык. Больше всего общались с Володей Пичкуровым и Лазаревым. Можно сказать, ветеранами, но я гармонично вписался в их компанию. У нас даже появились свои локальные шутки, мемы. Пригласил Ваню на свадьбу. Думали, что он придет и будет снимать очередной влог, но нет. Спокойно общался со всеми гостями, был душой компании.

— Когда Лазарев окончит карьеру, он способен стать лицом Лиги ВТБ?

— У него все для этого есть. Начитанный, харизматичный, язык подвешен, свободно говорит на английском. К тому же ему в кайф всем этим заниматься. Снимать влоги, вести стримы, задавать вопросы. Думаю, что он бы мог добавить турниру узнаваемости среди той аудитории, которая сейчас не следит за баскетболом.

— Вы как-то вели с ним стрим и тоже здорово смотрелись в кадре?

— Спасибо. Мы тогда комментировали игру сборной России в Сербии. Но больше следили не за процессом, а отвечали на вопросы зрителей. Мне понравился такой формат.

Фото БК «Самара»

Интересно самому чинить даже самые сложные поломки

— Вы говорили, что ваше хобби — это автомобили. Какие у вас есть машины в гараже?

— Infiniti FX и ВАЗ-2114. Последняя — моя любимая, владею ей с 18 лет. Четыре года отъездил на ней в Москве, сейчас оставил в Кирове. Поставил новый двигатель. Почти полностью переварил. Сидели трое суток с женой и другом в гараже, чтобы зашумить ее (сделать полную шумоизоляцию. — Прим. «СЭ»). Для меня это машина-конструктор, машина для души. Ни за какие деньги ее не продам. Пожалуй, только жену люблю больше.

— То есть она на ходу?

— После замены двигателя порвал коробку [передач] за четыре дня. Настолько мощный движок, что порой самому на ней страшновато ездить. Но, поверь, я максимально осторожен. Никогда не превышаю скорость, не «играю в шашечки», подвергая опасности других участников дорожного движения.

— Такая любовь к машинам с детства?

— Сколько себя помню — всегда за рулем. Дедушка учил водить на коленках, на мотоцикле гонял по деревне. Так что всегда любил технику, но с годами эта любовь переросла в настоящую страсть. Причем мне интересно самому разбираться во всех процессах, чинить даже самые сложные поломки. Сейчас все это есть в Сети. Так что загнал машину в гараж, посмотрел пару видео и приступаешь к работе.

— Есть машина мечты?

— Их несколько. Одна из них — Volkswagen Golf GTI. Взять подержанным и довести до ума. Возможно, когда-нибудь так сделаю. Но сейчас хочу поменять Infiniti FX на что-то более семейное. Попрактичнее, чтобы был вместительный багажник.