ЦСКА подписал лидера сборной России. Астапкович может стать лицом новой концепции армейцев

Выигрывал Евролигу с московским клубом, но смог раскрыться только под руководством Зорана Лукича.

Накануне ЦСКА объявил о новой концепции — ставке на российских игроков. «Ситуация, в которой мы оказались без Евролиги, позволяет рисковать, экспериментировать и сместить акцент на собственные кадры», — подчеркнул президент клуба Андрей Ватутин. На следующий день армейцы подписали двух новичков, воспитанников клуба Артема Комолова и Антона Астапковича. Первый должен укрепить заднюю линию после отъезда легионеров и помочь клубу своими снайперскими способностями. Второй же — стать системообразующим баскетболистом на долгое время. Но получится ли у него проявить себя в команде, в которой главным тренером будет не Зоран Лукич и где будет сумасшедшая конкуренция?

Астапкович получил предложения от всех российских топ-клубов

В армейский клуб Антон возвращается заменить ушедшего Уилла Клайберна — самого универсального игрока в европейском баскетболе. А учитывая тяжелую травму Алексея Шведа (и возможный отъезд Николы Милутинова), именно Астапкович кажется человеком, способным тащить ЦСКА. По крайней мере, в первой части сезона.

— Как долго думали над предложением ЦСКА? — вопрос агенту форварда, олимпийскому чемпиону Сергею Тараканову.

— Это был небыстрый процесс. ЦСКА давно обозначил интерес к игроку, но клуб находился в поисках главного тренера, поэтому никакой конкретики не было. Когда же команда определилась с наставником, то тут же сделала предложение. Практически одновременно мы получили запросы и от других наших топ-клубов, но армейцы были в приоритете. Все-таки Антон выходец из молодежного проекта, у него есть незаконченное дело в ЦСКА. Состоялся и детальный разговор с Эмилом Райковичем, после которого все стало окончательно ясно. Тренер объяснил, как видит его роль в команде. Антон из тех ребят, которые хотят именно играть в топ-клубе, а не просиживать штаны на лавке. Он амбициозный парень, это помогает ему двигаться по жизни. С «НН» мы расстались в хороших отношениях. Поговорили с тренером, с генеральным менеджером Сергеем Пановым. Они проводили его в добрый путь, обиды нет.

— На ваш взгляд, он способен стать лидером ЦСКА?

— Он этого хочет, настраивается на борьбу за место лидера коллектива. Посмотрим, как тренер будет распределять роли между игроками на деле.

— Правда, что в прошлом году Астапкович мог присоединиться к УНИКСу в качестве свободного агента?

— Разговоры были, но в УНИКСе часто удивляются запросам игроков. Считаю, что у баскетболистов с российским паспортом должен быть относительно небольшой оклад. Но сейчас рыночная цена игрока, если речь идет об Астапковиче, достаточно высокая.

Считаю, что он заслужил достойный контракт с топ-клубом. Прошел тяжелый путь в «НН», от игрока ротации до лидера. Поверьте, с Лукичем работать непросто, какое-то время он буквально вил из него веревки. Было много психологического давления, но в результате Антон стал ведущим игроком сборной. Думаю, никто не поспорит, что он сейчас один из лучших баскетболистов с российским паспортом.

— Благодарны Лукичу за преображение форварда?

— У меня были разные периоды отношения к Зорану. Изначально мне не нравился его стиль, когда «НН» еще играл в Суперлиге. Сверхжесткие тренировки, много травмированных, игроки каждый день должны доказывать свою состоятельность. Но результаты говорят сами за себя. Давайте возьмем пару примеров помимо Астапковича. Ганькевич рассматривался всеми как игрок уровня Суперлиги. Не был на ведущих позициях в ЦСКА-2, но у Лукича раскрылся. Торопов был игроком ротации в МБА, но в «НН» превратился в одного из лучших баскетболистов Единой лиги на своей позиции. Стребков не пригодился в ЦСКА, но заиграл в «НН». Комолов получил уверенность в своих силах и дорос до клубов Евролиги после командировки в Нижний... То есть серб умеет выжимать из людей их максимум. А в двух последних розыгрышах плей-офф «НН» давал настоящий бой ЦСКА. С русским составом и относительно небольшим бюджетом.

— Верите в новую концепцию ЦСКА?

— Я всегда за наших. Если им давать играть, а рядом будут несколько иностранцев высокого уровня, то они будут прогрессировать. И давать результат. Пример «НН» это только подтверждает. Учитывая, что нет Евролиги, руководство армейцев приняло верное решение.

Поиск себя

Астапкович перебрался в Москву из родного Минска в 2009 году. Спустя шесть лет он стал MVP регулярного сезона в Молодежной лиге ВТБ, набирая 15,9 очка за матч, и привел ЦСКА-2 к победе в турнире в качестве капитана. Летом 2015-го Антон присоединился к основе, но закрепиться в том ростере ЦСКА было нереально. Астапкович конкурировал с Никитой Курбановым, Деметрисом Николсом, Виталием Фридзоном и выходившим на третьем номере Кори Хиггинсом. В итоге он провел всего четыре матча в Единой лиге и три в Евролиге. Да, форвард получил золотые медали обоих турниров, но перспектив заиграть у Димитриса Итудиса практически не было. Сезон-2016/17 Антон провел в аренде в «Автодоре», но и там были проблемы с игровым временем. В команду его звал Николай Мазурс, но латвиец был уволен после поражения в первом же официальном матче. Его сменщику Сергею Мокину форвард оказался не нужен, поэтому игрок выходил в основном в мусорное время. Сезон-2017/18 Астапкович вновь провел в ЦСКА — правда, во второй команде, в среднем набирая 15,9 очка в Суперлиге-1.

Летом 2018 года ЦСКА пошел навстречу игроку, расторгнув его контракт, действующий еще два года. Антон стал свободным агентом и в статусе вечно подающего надежды поехал к Зорану Лукичу в «Нижний Новгород». Сначала на просмотровый сбор, а затем и подписав полноценный контракт. Старание и предельная самоотдача помогли ему найти общий язык с сербским тренером. В первом сезоне он выходил с первых минут в половине матчей команды, во втором стал железным игроком основы и поехал на Матч звезд-2020 в Москву. В сезоне-2020/21 Антон — лидер команды, он выдал несколько невероятных перформансов. Особенно было круто, когда он набрал 34 очка с «Химками», которые тогда рассчитывали выйти в «Финал четырех» Евролиги.

«Можно очень долго рассуждать, почему у меня не получилось заиграть в армейском клубе и почему удалось закрепиться в «НН», — рассказывал «СЭ» Астапкович. — Это тема отдельного разговора. Если говорить конкретно про Зорана, то он дает шанс, и только от тебя зависит, реализуешь ты его или нет. Да, он дал мне огромные навыки, я их воспринял и постарался реализовать. Но не всем это удается. Бывает, что люди уходят из нашей команды в разгар сезона, не выдерживают давления».

Когда Зоран принял сборную, то именно Астапкович стал лидером обновленной команды. Набрал 21+5 подборов с Италией и поучаствовал в разгроме Исландии в рамках квалификации чемпионата мира. Правда, до этого в национальной команде при Сергее Базаревиче форвард потерялся. В олимпийской квалификации-2020 в Сплите он очень слабо сыграл с Мексикой и Германией. После тех игр ряд российских топ-клубов, готовых подписать форварда, изменили свое мнение.

Так Астапкович продлил контракт с «НН» на два года, вновь показав хорошую статистику в прошедшем сезоне: 13,8 очка, 5,2 подбора, 3,4 передачи в 19 матчах Лиги ВТБ; 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи в четырех матчах Лиги чемпионов ФИБА. Возможно, Антон так бы и продолжал радовать болельщиков нижегородского клуба, но ситуация с отъездом легионеров помогла ему получить еще один шанс в топ-клубе. За Астапковича ЦСКА выплатил неустойку «НН». Круг замкнулся.