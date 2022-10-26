«Его блокам невозможно было противостоять». Почему Виктор Панкрашкин умер в 35 лет?

Олимпийский чемпион -1988 горевал из-за смерти друга и отказался от лечения в западной клинике.

Виктор Панкрашкин с ранних лет отличался от сверстников не по годам развитой антропометрией. Он родился 10 декабря 1957 года в подмосковном Люблино. Благодаря своему росту и невероятному размаху рук парень заинтересовал волейбольных тренеров, которые позвали Виктора заниматься этим видом спорта. Именно волейбол дал старт спортивной карьере будущего олимпийского чемпиона. Панкрашкин сразу понял, что в спорте ему самое место — он обожал блокировать соперников, благо его физические данные этому только способствовали. Помимо мастерского умения правильно использовать свои длинные руки, тренеры Виктора отмечали его потрясающий вертикальный прыжок.

В возрасте 19 лет, во время службы в армии, Панкрашкина, который во время службы продолжал заниматься волейболом, заметил баскетбольный тренер, решивший попробовать москвича на позиции центрового. Понимая, что баскетбольный талант Виктора уникален, его отправляют в львовский СКА. За два года будущий центровой советской сборной успел поиграть за три команды спортивного клуба армии — Львов, Ригу и Киев.

Серьезные успехи на баскетбольных площадках СКА не могли пройти мимо главной армейской команды Советского Союза, и в 1979 году Виктор Панкрашкин стал игроком ЦСКА, с которым шесть раз становился чемпионом СССР. Панкр, как его называли товарищи по команде, с первых дней стал доказывать свою состоятельность, застолбив за собой репутацию специалиста по блок-шотам. Даже легендарный центр «Жальгириса» Арвидас Сабонис как-то признался, что блокам Панкрашкина невозможно противостоять. Любой, кто хотя бы немного разбирается в баскетболе, понимает, что похвала от великого Сабониса дорогого стоит.

Привычка, загубившая карьеру

Все люди, игравшие вместе с Виктором или хорошо его знавшие, отмечали, что, несмотря на его спортивную карьеру, Панкрашкин был человеком, любившим пропустить стаканчик. Он не мог представить ни одни посиделки в компании без алкоголя. Его друзья и родные часто рассказывали, что по вечерам он любил выпить и покурить, не задумываясь о том, как такой образ жизни скажется на здоровье.

В спортивных кругах ходила история о том, как на одном международном турнире Панкрашкин «споил» сборную Венгрии, с которой советской команде предстояло сыграть на следующий день в финале. Несмотря на «бурную» ночь, Виктор блистал в финальной встрече и помог сборной СССР взять золотые медали. Даже знаменитый тренер Александр Гомельский всегда поражался «способностям» своего центрового играть на топ-уровне, несмотря на частные нарушения режима. Однажды, накануне Олимпиады в Сеуле 1988 года, наставник советской сборной по баскетболу решил устроить тестирование для кандидатов на поездку в корейскую столицу и был сильно поражен тем, что центровой показал наилучшие результаты.

На Олимпийских играх в Сеуле Виктор Панкрашкин не был ключевым игроком команды, являясь сменщиком Арвидаса Сабониса, который всегда играл практически «от звонка до звонка». Однако именно умение центрового вовремя завести и приободрить команду сделала его неотъемлемой частью знаменитой дружины Александра Гомельского, завоевавшей золото.

«Меня Валера заждался...»

После победной Олимпиады карьера Виктора, которому на тот момент был всего лишь 31 год, резко пошла на спад. ЦСКА не стал продолжать с ним сотрудничество. Новый тренер Сергей Белов настороженно относился к тем игрокам, которые злоупотребляли нездоровым образом жизни. После игры за московских армейцев Панкрашкин пытался возобновить спортивную карьеру в ереванском «Урарту» и тульском «Металле», однако проблемы со здоровьем дали о себе знать — в 1986 году у центрового был обнаружен туберкулез, который с годами стал прогрессировать.

Одной из причин, способствовавшей тому, что карьера талантливого центрового покатилась по наклонной, была его сильная скорбь по близкому другу и товарищу по чемпионской сборной и ЦСКА Валерию Гоборову, погибшему в автокатастрофе в 1989 году в возрасте 23 лет. Друзья и близкие говорили, что даже перед своей смертью Виктор сильно переживал из-за ухода друга. Когда появился вариант с лечением в европейской клинике, Панкрашкин от него отказался, заявив, что ему это не нужно. «Меня Валера уже заждался, он мне снится каждую ночь, я готов к встрече с ним», — говорил своим родным олимпийский чемпион, находясь в больнице. Понимая, что у супруга осталось мало времени, 23 июля 1993 года жена забрала Виктора домой в Москву, где через сутки он скончался в возрасте 35 лет.

Товарищи по команде вспоминают Панкрашкина как одного из самых добрых и теплых людей. Он не любил выделяться и был на 110 процентов командным игроком, ставя интересы своих товарищей всегда выше своих собственных. Главным его жизненным принципом была справедливость, и именно к нему партнеры по команде обращались за советами или для разрешения спора. Вспоминая о своем друге и товарище по команде, игроки чемпионской олимпийской сборной заявляют, что этой победы не было бы без Виктора. Именно он был тем самым человеком, который мог, даже не выходя на площадку, влиять на атмосферу в команде. Как сейчас говорят — «командную химию».

В современном баскетболе, в частности в сильнейшей лиге мира НБА, такие игроки невероятно ценятся, получая многомиллионные контракты. В профессиональном спорте уже давно стало аксиомой — спортсмены, создающие правильную атмосферу в раздевалке, могут принести даже больше пользы, чем обычные ролевые игроков. Одним из первых, кто это доказал, был Виктор Панкрашкин.