Через два дня в суде представят заключительные аргументы по делу Грайнер. Развязка близка

Еще до приговора баскетболистке началась мощная информационная кампания относительно ее обмена.

Судебный процесс над двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер может закончиться в ближайшие дни, считает защита американской баскетболистки. Пока же в Химках идет судебный процесс и заслушивают новых экспертов, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков дал понять представителям США, что обсуждать обмен заключенными лучше без «мегафонной дипломатии». Сама же Грайнер, похоже, привыкла к своему статусу и выглядит гораздо спокойнее, чем на первых судебных заседаниях. Во вторник, 2 августа, она даже перекусила во время одного из допросов.

Бутерброд с колбасой

Вторничное заседание началось с допроса специалиста Александра Кораблева, который проводил экспертизу вещества, находившегося в изъятых картриджах (17 февраля в аэропорту Шереметьево). Пока Кораблев рассказывал о механике проведения экспертизы вещества, баскетболистка достала бутерброд с колбасой и перекусила прямо внутри клетки. Не дожидаясь обеда, который зачастую проходит в конвойном помещении.

Впрочем, трапеза не помешала спортсменке следить за происходящим в зале и внимательно слушать переводчика. Допрашиваемый специалист рассказал, что экспертиза проводилась с помощью двух аппаратов и весов, но в заключении он упомнянул только одну хромотограмму, поскольку де-факто они идентичны. Однако один из адвокатов Грайнер Александр Бойков подчеркнул, что хромотограммы вещества из картриджей не полностью идентичны. Кораблев согласился, что могут быть «небольшие погрешности», но это может быть заметно только при 1000-кратном увеличении и наложении хромотограмм друг на друга в электронном виде.

Затем суд заслушал по этому же вопросу независимого специалиста. По словам адвоката Грайнер Марии Благоволиной, мнения экспертов разошлись.

Бриттни Грайнер (под номером 15). Фото Global Look Press

«На заседание защита Грайнер вызвала государственного эксперта, который подготовил экспертизу, в ходе которой было установлено вещество, являющееся одним из ключевых доказательств обвинения, — отметила «СЭ» Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры». — После его показаний защита вызвала независимого эксперта со стажем работы более 30 лет (по сравнению с 3-летним стажем государственного эксперта). Второй эксперт подтвердил, что экспертиза не завершена и не полностью соответствует законодательству».

«Следующее судебное заседание назначено на 4 августа и начнется в 14.00 по московскому времени: «Стороны представят свои заключительные аргументы», — резюмировала «СЭ» адвокат Грайнер.

Защита по-прежнему надеется, что приговор суда будет вынесен в ближайшие дни. Возможно, осталось всего два заседания.

Кремль против публичного обсуждения позиций

На днях телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Россия хочет в обмен на Грайнер и бывшего американского морпеха Пола Уилана (год назад получил 16 лет колонии за шпионаж) не только торговца оружием Виктора Бута, но еще и работника ФСБ Вадима Красикова. Последний отбывает пожизненный срок в Германии по обвинению в убийстве бывшего чеченского боевика, совершенное в 2019 году. США не считают предложение об обмене с участием Красикова «серьезным», учитывая, что тогда в обмене будет фигурировать третья сторона — Германия. В материале CNN утверждается, что помимо Бута и Красикова в списке фигурирует также Роман Селезнев (сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева), который осужден в США на 27 лет (по обвинению в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций).

Бриттни Грайнер в суде. Фото Reuters

В конце прошлой недели предложение об обмене заключенными, в том числе Грайнер, в телефонном разговоре обсудили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как указывает CNN, неизвестно, обсуждали ли они участие в потенциальном обмене Красикова и Селезнева.

Пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать тот факт, что Вашингтон считает несерьезным ответ Москвы на предложение по обмену заключенными. «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть секретными, без мегафонной дипломатии. Публичный обмен позициями не приведет к результату», — ответил Песков

Официальные лица США по-прежнему настаивают, что справедливо обменять Грайнер и Уилана на одного Бута. Американцы считают его очень значимой персоной, за освобождение которой придется выдержать бой с Минюстом США, категорически возражающим против подобных процедур. Но свой Минюст есть и в России, и механизм у нас тоже не самый простой — чтобы отпустить Грайнер и Уилана, потребуется помилование Президента РФ.