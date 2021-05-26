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Женская сборная России разгромила Белоруссию в рамках подготовки к Евробаскету

21:42
Россия обыграла Белоруссию. Фото РФБ.
Россия обыграла Белоруссию. Фото РФБ.
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В товарищеском матче женская сборная России обыграла команду Белоруссии (74:36). Российская команда готовится к чемпионату Европы.

В составе победителей самой результативной стала Мария Вадеева. Она набрала 15 очков. 9 очков в активе Ксении Левченко.

Товарищеский матч

Женщины

Россия — Белоруссия — 74:36 (20:10, 22:15, 19:7, 13:4)

Россия: Вадеева (15), Левченко (9+5 передач+3 перехвата), Мусина (8), Огун (7), Глонти (7), Курильчук (6), Шилова (5), Комарова (4), Голдырева (4), Шабанова (4), Федоренкова (3), Штанько (2+6 подборов). Белоруссия: Папова (9).

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