Женская сборная России разгромила Белоруссию в рамках подготовки к Евробаскету
В товарищеском матче женская сборная России обыграла команду Белоруссии (74:36). Российская команда готовится к чемпионату Европы.
В составе победителей самой результативной стала Мария Вадеева. Она набрала 15 очков. 9 очков в активе Ксении Левченко.
Товарищеский матч
Женщины
Россия — Белоруссия — 74:36 (20:10, 22:15, 19:7, 13:4)
Россия: Вадеева (15), Левченко (9+5 передач+3 перехвата), Мусина (8), Огун (7), Глонти (7), Курильчук (6), Шилова (5), Комарова (4), Голдырева (4), Шабанова (4), Федоренкова (3), Штанько (2+6 подборов). Белоруссия: Папова (9).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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