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Баскетболистка Гришаева вышла замуж

08:53

Баскетболистка Надежда Гришаева вышла замуж, информирует «Комсомольская правда». Ее избранником стал известный бизнесмен. Его имя не назыввется.

Бракосочетание состоялось в одном из роскошных особняков Подмосковья. 31-летняя Гришаева завершила несколько лет назад из-за травмы.

Она выступала за московское «Динамо», французский «Аррас», турецкий «Бешикташ», ряд других клубов, а так же за сборную России.

В составе российской команды баскетболистка принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. А так же завоевывала Кубок Европы, была дважды серебряным призером чемпионата России, и Евролиги.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/27280/4416131/

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