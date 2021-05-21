Баскетболистка Гришаева вышла замуж
Баскетболистка Надежда Гришаева вышла замуж, информирует «Комсомольская правда». Ее избранником стал известный бизнесмен. Его имя не назыввется.
Бракосочетание состоялось в одном из роскошных особняков Подмосковья. 31-летняя Гришаева завершила несколько лет назад из-за травмы.
Она выступала за московское «Динамо», французский «Аррас», турецкий «Бешикташ», ряд других клубов, а так же за сборную России.
В составе российской команды баскетболистка принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. А так же завоевывала Кубок Европы, была дважды серебряным призером чемпионата России, и Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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