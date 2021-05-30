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Назван расширенный состав сборной России на олимпийскую квалификацию

15:18

Тренерский штаб сборной России по баскетболу под руководством Сергея Базаревичя назвал расширенный состав на заключительные матчи отборочного этапа к Олимпийским играм в Токио, информирует сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

В состав команды вошли 22 игрока:

защитники — Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов, («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»);

форварды — Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгорд»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»);

центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

Завтра мужская сборная России в Москве начинает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Некоторые игроки могут присоединиться к команде позже — среди них участники финала Единой лиги ВТБ, который в зависимости от количества матчей закончится 10, 12 или 14 июня.

Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики. В группе В встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Лучшие две команды из групп А и В выйдут в полуфинал, победитель мини-турнира получит право участия в Олимпийских играх.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/37976/sbornaya-rossii-nachinaet-podgotovku-k-olimpijskoj-kvalifikacii

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