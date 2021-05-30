Назван расширенный состав сборной России на олимпийскую квалификацию
Тренерский штаб сборной России по баскетболу под руководством Сергея Базаревичя назвал расширенный состав на заключительные матчи отборочного этапа к Олимпийским играм в Токио, информирует сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
В состав команды вошли 22 игрока:
защитники — Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов, («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»);
форварды — Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгорд»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»);
центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).
Завтра мужская сборная России в Москве начинает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Некоторые игроки могут присоединиться к команде позже — среди них участники финала Единой лиги ВТБ, который в зависимости от количества матчей закончится 10, 12 или 14 июня.
Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики. В группе В встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Лучшие две команды из групп А и В выйдут в полуфинал, победитель мини-турнира получит право участия в Олимпийских играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/37976/sbornaya-rossii-nachinaet-podgotovku-k-olimpijskoj-kvalifikacii
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю