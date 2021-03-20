Таксист обратился в полицию после ДТП с участием чемпиона Европы по баскетболу в центре Москвы

Водитель такси, который сбил Никиту Шабалкина, сам обратился в полицию, пишет Telegram-канал Mash.

По словам пассажирки машины, баскетболист был пьян, пытался перейти дорогу в неположенном месте и накинулся на машину, когда ему не дали этого сделать. Шофер доехал до ближайшего поста ДПС, где и рассказал об инциденте

Инцидент произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице после того, как 34-летний экс-баскетболист сделал водителю такси замечание и пнул автомобиль ногой.

Шабалкин переходил дорогу недалеко от «зебры», но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Это вызвало недовольство таксиста, который тронулся с места.

В результате водитель нажал на газ и провез Шабалкина на капоте.

Шабалкин выступал за различные российские клубы, включая «Химки», «Локомотив» и УНИКС, с 2004 по 2013 годы. В 2011-м завоевал вместе с национальной командой бронзовые награды Евробаскета.