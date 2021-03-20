Баскетболист Никита Шабалкин рассказал о ДТП в центре Москвы

Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин рассказал о ДТП, в которое попал в центре Москвы 20 марта. В сети появилось видео, как 34-летний спортсмен переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Рядом с ним остановился автомобиль, водитель которого устроил перепалку с Шабалкиным. Тот ударил по машине ногой, после чего машина стартовала и провезла его на капоте. Шабалкин был доставлен в больницу.

«Все в порядке, хорошо себя чувствую, — сказал Шабалкин. — Однозначно я был неправ, что переходил дорогу где-то в 15-18 м от пешеходного перехода. Хотя это тихая улица в центре Москвы, там всегда так ходим. Теперь я знаю, что так ходить нельзя, потому что машины паркуются то с одной стороны дороги, то с другой. Когда проходил, там была пробка, я шел к своему товарищу, он меня ждал. И таксист посигналил, я, видно, не ожидал.

По видео видно, что как будто ударил машину, я этого не помню, но, наверно, так и было. После чего он на меня поехал, ударил меня бампером. По картинке видно, что я покосился и упал на капот. Кода упал на капот, ударил кулаком по бамперу, но это уже ДТП, я испугался. А дальше все — он нажал на газ, я уже думал, как мне с капота слезть, потому что, если бы на земле стоял, переживал, что он меня переедет. Я не прав, что переходил в том месте дорогу, это однозначно. Дальше видно по камерам, как развивалось.

Водитель со мной не связывался и не извинялся. По реакции человека видно, что, по мне, эта реакция неадекватная. Когда люди так себя ведут, наверно, извинений мне ждать не стоит. Меня сейчас только из травмпункта отпустили, было освидетельствование, брали кровь на алкоголь — стандартные процедуры.

Звонили из УВД, его ищут, смотрят, но это как бы уже не столь важно. Важно, что ситуация неприятная, некрасивая и, главное, что самое обидное, на ровном месте. Урок на будущее бедующее, что нужно ходить по пешеходному переходу, даже если нет машин. Потому что такая неадекватная реакция, она непредсказуемая".

(Екатерина Звенигородская)