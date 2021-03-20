Источник: баскетболиста Шабалкина в Москве намеренно сбил таксист

Стали известны подробности ДТП с участием бывшего баскетболиста сборной России Никиты Шабалкина, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее, 20 марта, сообщалось, что 34-летнего спортсмена в Москве сбил автомобиль, когда он переходил дорогу недалеко от «зебры» на 3-й Тверской-Ямской.

По данным источника, Шабалкин не успел пересечь проезжую часть, когда загорелся красный сигнал светофора. Это возмутило таксиста, и между ним и Шабалкиным началась перебранка. В итоге водитель резко стартовал с места, наехал на Шабалкина и протащил его на капоте около 15 метров.

После инцидента машина скрылась, сейчас полиция устанавливает личность водителя.

Шабалкина сейчас везут в больницу с травмами коленей и голеностопа.

Шабалкин в составе сборной России выиграл золото чемпионата Европы-2007 и бронзу чемпионата Европы-2011.