Российская федерация баскетбола обсудит контракт Базаревича после отбора на Олимпиаду

Российская федерация баскетбола (РФБ) обсудит возможность продления контракта с главным тренером мужской сборной Сергеем Базаревичем после отборочного турнира к Олимпийским играм, информирует ТАСС.

Мужская сборная России пробилась на Чемпионат Европы, заняв второе место в группе с Италией, Македонией и Эстонией.

Базаревич руководит сборной России с января 2016 года. Под его руководством команда заняла 4-е место на чемпионате Европы 2017 года.

Отборочный турнир к Олимпийским играм с участием сборной России состоится с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне сыграют в группе А командами Мексики и Германии. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.