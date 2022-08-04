В Госдуме назвали поступок Грайнер одним из самых злых преступлений современности

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вынесенный американской баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер приговор за контрабанду гашишного масла.

«Давайте не исходить из того, что она американка, гражданка России, Китая, а из того, что Бритни совершила одно из самых злых преступлений современности. Распространение, употребление, перевозка запрещенных препаратов — отвратительное явление. 5-10 лет — это не имеет отношения к национальности, паспорту. Она нарушила российское законодательство. Незнание закона не освобождает от отвественности. Сейчас президент США, все мировые СМИ раздуваю скандал, что русские подставили. Но она сама призналась», — сказал Свищев «СЭ».

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.