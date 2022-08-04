Адвокат объяснил, почему суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Химкинского суда признать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

«Уголовно-правовая политика в отношении наркотрафика довольно суровая, невзирая на персоналии, — сказал Бушманов «СЭ». — Максимальная санкция вплоть до пожизненного лишения свободы. В рассматриваемом деле, запрошенный прокуратурой срок лишения свободы в пределах санкций инкриминируемых баскетболистке Грайнер частей статей УК РФ (статья 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ», статья 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ»), с учетом правил частичного сложения наказания по двум статьям».

Бушманов также объяснил, почему американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии.

«На практике суд обычно соглашается с позицией прокуратуры или назначает наказания чуть меньше. Кроме того, если учесть что Виктор Бут, которого как известно готовят к обмену на двух граждан США, отбывает назначенное наказание сроком в 25 лет, а Пол Уилан в России — сроком в 16 лет, то срок наказания Грайнер в 9 лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что не мало важно», — добавил Бушманов.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для спортсменки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.