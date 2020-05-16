Шакулин объяснил, почему в российском баскетболе много иностранных тренеров

Чемпион Европы-2007 Дмитрий Шакулин считает, что оптимизация бюджетов может помочь российским тренерам найти себе клубы. По его мнению, проблема в низкой оплате труда у детских тренеров.

— У тренеров на местах есть понимание, как научить бросать, бегать, восстанавливаться. То есть базовые вещи, — цитируют «Известия» Шакулина. — Но если углубиться в детали, то начинаются пробелы. Знания практически отсутствуют. И в этом большая разница с той же Италией, а особенно с Испанией. Посмотрите, какие там сильные академии у всех клубов. В них работают тренеры высочайшей категории, они имеют хорошую заработную плату. Эти люди закладывают фундамент и регулярно готовят суперзвезд, что отражается на результатах. За последние 20 лет испанцы взяли очень много титулов на международной арене — две победы на чемпионате мира, медали на трех Олимпийских играх подряд, восемь медалей на Евробаскетах. У нас же есть талантливые игроки, но до взрослого уровня они доходят крайне редко. И во многом это связано с очень низкими окладами детских тренеров и их слабым образованием.

— Российские тренеры не востребованы и в профессиональном отечественном баскетболе. В Единой лиге работает только один — Евгений Пашутин, а в начале сезона-2019/20 все команды возглавляли иностранцы...

— Проблема скорее не с главными тренерами, а с тем, что иностранные специалисты приезжают в российские клубы со своим тренерским штабом. В ЦСКА, помимо Итудиса, еще три иностранных тренера. Схожая ситуация в «Химках», УНИКСе, «Зените»... Да и в клубах с меньшим бюджетом иностранцы привозят своих помощников.

Возможно, оптимизация бюджетов наших клубов сыграет на руку российским тренерам. Литовцы, сербы, греки смогут получать схожие зарплаты у себя на родине, и откроются вакансии для местных специалистов. Вы даже не представляете, сколько молодых талантливых тренеров, игроков, которые не так давно закончили карьеру, сидят без работы и не могут реализоваться. И это длится не первый год. Я после работы в ЦСКА и сборной уже три года сижу без работы.