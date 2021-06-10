Гендиректор «Зенита» прокомментировал отсутствие в сборной Зубкова и Хвостова
Игроки «Зенита» Дмитрий Хвостов и Андрей Зубков не смогут помочь сборной в олимпийской квалификации в хорватском Сплите.
Ранее генеральный менеджер сборной России Сергей Панов в интервью «Российской газете» заявил, что Зубков буквально накануне вылета сказал, что на данный момент не готов жертвовать ради сборной своими интересами.
«Я в курсе ситуации [c Зубковым], но не хотел бы обсуждать подробности, — отметил «СЭ» функционер. — Это внутренняя кухня сборной и зона ответственности менеджмента национальной команды. Могу только сказать, что лично я уважаю позицию игрока, и клуб будет на его стороне. Андрей очень хотел помочь сборной и дополнительной мотивации ему никогда не требовалось. У Дмитрия Хвостова плановые мероприятия по колену, которые нельзя отложить на более поздний срок. Об этой ситуации было заранее известно».
(Тимур Ганеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю