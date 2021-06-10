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Гендиректор «Зенита» прокомментировал отсутствие в сборной Зубкова и Хвостова

16:13
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Игроки «Зенита» Дмитрий Хвостов и Андрей Зубков не смогут помочь сборной в олимпийской квалификации в хорватском Сплите.

Ранее генеральный менеджер сборной России Сергей Панов в интервью «Российской газете» заявил, что Зубков буквально накануне вылета сказал, что на данный момент не готов жертвовать ради сборной своими интересами.

«Я в курсе ситуации [c Зубковым], но не хотел бы обсуждать подробности, — отметил «СЭ» функционер. — Это внутренняя кухня сборной и зона ответственности менеджмента национальной команды. Могу только сказать, что лично я уважаю позицию игрока, и клуб будет на его стороне. Андрей очень хотел помочь сборной и дополнительной мотивации ему никогда не требовалось. У Дмитрия Хвостова плановые мероприятия по колену, которые нельзя отложить на более поздний срок. Об этой ситуации было заранее известно».

(Тимур Ганеев)

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