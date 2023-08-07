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Сегодня, 20:33

Сборная России по баскетболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Мария Гусева
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Сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче.
Фото РФБ

Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче — 72:59. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Андрей Мартюк, записавший на свой счет 15 очков и 9 подборов.

Второй матч между командами пройдет в среду, 9 августа.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Баскетбол

Товарищеский матч

Россия — Иран — 72:59

Россия: Мартюк (15 + 9 подборов), Щербенев (13 + 5 передач), Герасимов (9), Гафуров (9).

Пермь. Арена «Молот». 4500 зрителей.

баскетбол
Сборная России по баскетболу
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