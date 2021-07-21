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Россия разгромила Украину в матче Еврочелленджера

20:24
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Мужская сборная России по баскетболу U20 победила сверстников с Украины (79:47) в третьем туре Еврочелленджера.

Для россиян это первая победа на турнире. 23 июля в четвертом туре в 21.00 по московскому времени сборная России встретится с командой Словении.

Еврочелленджер

Россия — Украина — 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)

Россия: Сорокин (13), Походяев (12+9 подборов), Евдокимов (11), Середа (11), Зубков (9), Елатонцев (6+8 подборов), Евсеев (6), Сычков (5), Пранаускис (5), Корнелюк (1), Нягу (0), Мальцев (0). Украина: Ковляр (20).

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Евгений Петров все материалы автора

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