Россия разгромила Украину в матче Еврочелленджера
Мужская сборная России по баскетболу U20 победила сверстников с Украины (79:47) в третьем туре Еврочелленджера.
Для россиян это первая победа на турнире. 23 июля в четвертом туре в 21.00 по московскому времени сборная России встретится с командой Словении.
Еврочелленджер
Россия — Украина — 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)
Россия: Сорокин (13), Походяев (12+9 подборов), Евдокимов (11), Середа (11), Зубков (9), Елатонцев (6+8 подборов), Евсеев (6), Сычков (5), Пранаускис (5), Корнелюк (1), Нягу (0), Мальцев (0). Украина: Ковляр (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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