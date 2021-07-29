Финалист Кубка России по баскетболу может прекратить свое существование

«Восток-65», скорее всего, не примет участие в новом розыгрыше Суперлиги-1. Сахалинский клуб, который в прошлом сезоне дошел до финала Кубка России и занял седьмое место в Суперлиге-1, испытывает проблемы с финансированием. Эту информацию «СЭ» подтвердил главный тренер команды Эдуард Рауд. Ниже специалист подробно рассказал о сложившейся ситуации.

«Действительно, на данный момент ситуация выглядит так, что «Восток-65» не начнет новый сезон и закончит свое существование, — подчеркнул «СЭ» Эдуард Рауд. — Говорить об особенностях финансирования и субсидирования я не буду, это не моя прерогатива. Я тренер, поэтому могу обсуждать только спортивную сторону вопроса. Возьмем прошлый сезон. Директор клуба Юлия Самолюк проделала огромную работу по сохранению клуба. Ясности и полной конкретики не было вплоть до августа. В итоге мы начали сборы последними из всех участников Суперлиги-1, так как весь август и половину сентября занимались селекцией. В итоге собрали боевую команду, сплав молодости и опыта. Часть игроков брали после серьезных травм, и мы помогли им перезапустить карьеру. В итоге мы достигли лучшего результата в истории клуба: серебро Кубка России.

Но это лишь вершина пирамиды, которая всем видна. Кроме того, было проведено много мастер-классов, открытых тренировок, встреч с фанатами. Команда всегда была очень популярна на острове. Факт, что у нас самое большое количество болельщиков в Суперлиге-1, не подлежит сомнению. Наши фанаты — лучшие. Команду любят, ждут, игроки становятся родными.

Следующем шагом по развитию клуба стало создание ДЮБЛа, который был полностью составлен из мальчишек со всей Сахалинской области. Из ДЮБЛа мы получили трех местных игроков, которые уже в этом году тренировались и получали бы игровое время в Суперлиге-1. В добавок к двум баскетболистам, которые на протяжение длительного времени находятся в первой команде. Пять местных игроков в ротации клуба Суперлиги — это серьезное достижение.

Следующий значимый проект — создание курса повышения квалификации для баскетбольных тренеров региона, который мы реализовали с нашими партнерами: 100 академических часов, конкретная прокачка баскетбольных навыков для специалистов, работающих с разными возрастами. На протяжении всего года были организованы лекции и семинары, практические занятия, тесты и итоговая экзаменационная работа.

Скажу честно, у меня не могло возникнуть и мысли, что после всей этой работы, после успешного выступления первой команды, могут возникнуть вопросы по сохранению клуба. Но мы так и не получили официального комментария, почему было решено отказаться от финансирования «Востока-65?. Это печально. Большая часть моей семьи живет в Южно-Сахалинске. Все говорят о привлекательности инвестиций в остров, о развитии туризма, но, к сожалению, совершено забывают о том, что и для людей, постоянно живущих в нашем регионе, важно создавать и развивать досуг. Только это позволит удерживать их на островах. Люди — это главное достояние и гордость данной земли».

«Восток-65» не единственный клуб Суперлиги-1, который столкнулся с финансовыми проблемами. Ранее стало известно, что ярославский «Буревестник» также может лишиться профессионального статуса.