Базаревич: «В команде появилось много новых имен, и это хорошо»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги неудачного выступление команды в олимпийской квалификации.
«В команде появилось много новых имен, и это хорошо. В России все думают, что баскетбол умер, я так не считаю. Мы провели лагерь для молодых игроков, таланта у нас хватает. Но этим ребятам нужно где-то играть на высоком уровне.
Вы знаете, что наши защитники молоды. Очень сложно бороться без настоящего разыгрывающего. Мы пытались взвинтить темп, но совершили слишком много ошибок, особенно невынужденных. Верим, что в скорости — наша сила. Иногда ты допускаешь потери из-за повышенного темпа. И потери определенно нам навредили. Еще один фактор — у нас 30 фолов, у соперника 18, что довольно интересно.
Я видел уровень таланта, который есть сейчас, но мы его через два года опять потеряем, потому что этим ребятам негде играть. Как я уже сказал, они должны выступать на высоком уровне. Не знаю, что должно случиться, чтобы их использовали в клубах. А кто их будет использовать? Никто. Потому что все думают о том, как достичь результата. Особенно эта история касается первых номеров», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
Мужская сборная России не попала на Олимпиаду второй раз подряд. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38111/serej-bazarevich-talanta-molodym-igrokam-xvataet-no-nuzhen-opyt-na-vysokom-uro
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