Базаревич: «В команде появилось много новых имен, и это хорошо»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги неудачного выступление команды в олимпийской квалификации.

«В команде появилось много новых имен, и это хорошо. В России все думают, что баскетбол умер, я так не считаю. Мы провели лагерь для молодых игроков, таланта у нас хватает. Но этим ребятам нужно где-то играть на высоком уровне.

Вы знаете, что наши защитники молоды. Очень сложно бороться без настоящего разыгрывающего. Мы пытались взвинтить темп, но совершили слишком много ошибок, особенно невынужденных. Верим, что в скорости — наша сила. Иногда ты допускаешь потери из-за повышенного темпа. И потери определенно нам навредили. Еще один фактор — у нас 30 фолов, у соперника 18, что довольно интересно.

Я видел уровень таланта, который есть сейчас, но мы его через два года опять потеряем, потому что этим ребятам негде играть. Как я уже сказал, они должны выступать на высоком уровне. Не знаю, что должно случиться, чтобы их использовали в клубах. А кто их будет использовать? Никто. Потому что все думают о том, как достичь результата. Особенно эта история касается первых номеров», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Мужская сборная России не попала на Олимпиаду второй раз подряд. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.