«Надежда» обыграла ногинский «Спартак»

В рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Енисей» уступил «Спарте энд К» из Видного. «Надежда» обыграла в гостях ногинский «Спартак».

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Регулярный сезон

«Спартак Нг» — «Надежда» — 68:71 (15:21, 16:17, 22:17, 15:16)

30 сентября. Ногинск. «СК Знамя».

«Енисей» — «Спарта&К» — 72:74 (21:19, 11:18, 17:16, 23:21)

30 сентября. Красноярск. «Арена-Север».