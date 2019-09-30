«Надежда» обыграла ногинский «Спартак»
19:13
В рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Енисей» уступил «Спарте энд К» из Видного. «Надежда» обыграла в гостях ногинский «Спартак».
Баскетбол
Премьер лига. Женщины
Регулярный сезон
«Спартак Нг» — «Надежда» — 68:71 (15:21, 16:17, 22:17, 15:16)
30 сентября. Ногинск. «СК Знамя».
«Енисей» — «Спарта&К» — 72:74 (21:19, 11:18, 17:16, 23:21)
30 сентября. Красноярск. «Арена-Север».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/russia/2019-2020/