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Допинг

Лимонов отбыл дисквалификацию после ратификации CAS мирового соглашения

15:56

Спортивный арбитражный суд ратифицировал мировое соглашение, заключенное между баскетболистом Артемом Лимоновым, Российским антидопинговым агентством и Российской федерацией баскетбола, по сокращению срока дисквалификации спортсмена с четырех до двух лет, сообщает сайт РУСАДА.

Лимонов был дисквалифицирован 13 ноября за «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена». Срок дисквалификации спортсмена отсчитывался с 9 января 2017 года. Таким образом, дисквалификация баскетболиста завершилась.

Лимонов выступал за молодежные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/basketbol-31012020/

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