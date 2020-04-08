Лимонов отбыл дисквалификацию после ратификации CAS мирового соглашения

Спортивный арбитражный суд ратифицировал мировое соглашение, заключенное между баскетболистом Артемом Лимоновым, Российским антидопинговым агентством и Российской федерацией баскетбола, по сокращению срока дисквалификации спортсмена с четырех до двух лет, сообщает сайт РУСАДА.

Лимонов был дисквалифицирован 13 ноября за «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена». Срок дисквалификации спортсмена отсчитывался с 9 января 2017 года. Таким образом, дисквалификация баскетболиста завершилась.

Лимонов выступал за молодежные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».