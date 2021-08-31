Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Разыгрывающий сборной России Мотовилов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»

15:23
Григорий Мотовилов. Фото Instagram
Григорий Мотовилов. Фото Instagram
Теги:

По информации «СЭ», действующий обладатель Кубка России «Темп-СУЗМ-УГМК» подписал однолетний контракт с Григорием Мотовиловым. Разыгрывающий сборной России возвращается в Суперлигу-1 после двух сезонов в «Локомотиве-Кубань».

В прошедшем сезоне игроку так и не дали проявить себя в краснодарской команде, сажая на скамейку при первой же ошибке. В среднем Мотовилов проводил на паркете чуть больше восьми минут, набирая 2,5 очка и 0,8 передачи. Хотя когда он получал свой шанс, как например в третьей игре полуфинальной серии с УНИКСом, то показывал себя достаточно ярко (14 очков, 2 подбора и 1 передача). В Суперлиге-1 у него точно будет более важная роль и гораздо больше игровых минут.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 31 августа
Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера. Она заменила ему Пелагею
В него верил Лэмпард, его ценит Тухель. Невероятный талант едет из «Челси» в «Локомотив»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд