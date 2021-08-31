Разыгрывающий сборной России Мотовилов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»

По информации «СЭ», действующий обладатель Кубка России «Темп-СУЗМ-УГМК» подписал однолетний контракт с Григорием Мотовиловым. Разыгрывающий сборной России возвращается в Суперлигу-1 после двух сезонов в «Локомотиве-Кубань».

В прошедшем сезоне игроку так и не дали проявить себя в краснодарской команде, сажая на скамейку при первой же ошибке. В среднем Мотовилов проводил на паркете чуть больше восьми минут, набирая 2,5 очка и 0,8 передачи. Хотя когда он получал свой шанс, как например в третьей игре полуфинальной серии с УНИКСом, то показывал себя достаточно ярко (14 очков, 2 подбора и 1 передача). В Суперлиге-1 у него точно будет более важная роль и гораздо больше игровых минут.