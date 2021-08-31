Разыгрывающий сборной России Мотовилов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»
По информации «СЭ», действующий обладатель Кубка России «Темп-СУЗМ-УГМК» подписал однолетний контракт с Григорием Мотовиловым. Разыгрывающий сборной России возвращается в Суперлигу-1 после двух сезонов в «Локомотиве-Кубань».
В прошедшем сезоне игроку так и не дали проявить себя в краснодарской команде, сажая на скамейку при первой же ошибке. В среднем Мотовилов проводил на паркете чуть больше восьми минут, набирая 2,5 очка и 0,8 передачи. Хотя когда он получал свой шанс, как например в третьей игре полуфинальной серии с УНИКСом, то показывал себя достаточно ярко (14 очков, 2 подбора и 1 передача). В Суперлиге-1 у него точно будет более важная роль и гораздо больше игровых минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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