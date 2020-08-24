Кириленко рассказал, как отреагировали в ФИБА на его переизбрание в РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, как отреагировали в Международной федерации баскетбола (ФИБА) на его переизбрание на пост главы организации.

— Я получил очень много поздравлений от разных людей, это очень приятно, — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24». — Потому что это не только поздравления от высших каких-то органов, а еще от своих коллег по разным федерациям, которые присылают официальные телеграммы, пишут в WhatsApp сообщения. Это, конечно, очень приятно, потому что это большая баскетбольная семья, но уже в глобальном смысле. Мне нравится, как за последние три года даже активной работы мне удалось с каждым получить какой-то личный контакт. Многие проекты, которые решаются сейчас с помощью соседних организаций и федераций разных стран. Мы реализуем огромное количество проектов.