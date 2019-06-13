Кайл Хайнс: "Я готов остаться в ЦСКА, но не все зависит от моего желания"

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о своем будущем. Вскоре у него закончится контракт с московским клубом.

– Этот вопрос стоит переадресовать моему агенту, – цитируют "Известия" Хайнса. – Лично я готов остаться в ЦСКА, но не все зависит исключительно от моего желания.

Уход Кори Хиггинса – это большая потеря для команды и лично для меня. За четыре года он стал мне родным человеком, парнем, с которым мы пережили много взлетов и падений. Мы всегда были рядом. Поэтому, с одной стороны, я расстроен, что мы больше не будем играть вместе, с другой – рад, что он получил контракт, который хотел.

Но как бы ни сложилась трансферная кампания, я уверен, что ЦСКА в любом случае останется конкурентоспособным на европейской арене.