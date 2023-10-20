Гомельский: «Очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба»
Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что уже пять лет не работает на матчах с участием ПБК ЦСКА.
— Матчи ЦСКА вы по-прежнему не комментируете?
— Не дают!
— Давно?
— Лет пять.
— О причинах вас проинформировали?
— Нет.
— Решение принимал Андрей Ватутин?
— Не исключено. А может, Сергей Иванов. Мне-то какая разница?
— Не выясняли?
— А смысл? Одного я уволить не могу, другого — не хочу. Ну и зачем мне что-то выяснять, опять звереть?
— Для вас эта ситуация — боль?
— Нет. Тут другое. Я уже давно не оцениваю публично работу коллег. Но очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба. Такой комментарий звучит для меня оскорбительно. Остальное стерплю.