Гомельский: «Очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба»

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что уже пять лет не работает на матчах с участием ПБК ЦСКА.

— Матчи ЦСКА вы по-прежнему не комментируете?

— Не дают!

— Давно?

— Лет пять.

— О причинах вас проинформировали?

— Нет.

— Решение принимал Андрей Ватутин?

— Не исключено. А может, Сергей Иванов. Мне-то какая разница?

— Не выясняли?

— А смысл? Одного я уволить не могу, другого — не хочу. Ну и зачем мне что-то выяснять, опять звереть?

— Для вас эта ситуация — боль?

— Нет. Тут другое. Я уже давно не оцениваю публично работу коллег. Но очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба. Такой комментарий звучит для меня оскорбительно. Остальное стерплю.