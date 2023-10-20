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Гомельский: «Очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что уже пять лет не работает на матчах с участием ПБК ЦСКА.

— Матчи ЦСКА вы по-прежнему не комментируете?

— Не дают!

— Давно?

— Лет пять.

— О причинах вас проинформировали?

— Нет.

— Решение принимал Андрей Ватутин?

— Не исключено. А может, Сергей Иванов. Мне-то какая разница?

— Не выясняли?

— А смысл? Одного я уволить не могу, другого — не хочу. Ну и зачем мне что-то выяснять, опять звереть?

— Для вас эта ситуация — боль?

— Нет. Тут другое. Я уже давно не оцениваю публично работу коллег. Но очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба. Такой комментарий звучит для меня оскорбительно. Остальное стерплю.

Баскетбол
БК ЦСКА
Владимир Гомельский
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