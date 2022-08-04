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Федерация баскетбола США разочарована итогом судебного процесса по делу Грайнер

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Бриттни Грайнер.
Фото AFP

Федерация баскетбола США опубликовала заявление по поводу судебного процесса в отношении баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Федерация баскетбола США разочарована итогом судебного разбирательства по делу Грайнер. Хотя мы не удивлены, учитывая то, что мы знаем об этом процессе, мы надеемся, что дипломатические процедуры помогут ей вернуться домой. Мы продолжаем поддерживать Грайнер и продолжаем сотрудничать с Госдепом США, который усердно работает над ее возвращением на родину.

Храбрость, которую демонстрирует Грайнер перед лицом этих невообразимых обстоятельств, говорит о том, какой она сильный человек. Мы не успокоимся, пока Грайнер не вернется в США и не воссоединится с близкими и товарищами по сборной», — говорится в заявлении Федерации.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

Источник: https://twitter.com/usabasketball/status/1555217336319168512
Бриттни Грайнер
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