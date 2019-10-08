Евгений Пашутин возглавил молодежную сборную России

В Москве состоялось заседание исполкома Российской федерации баскетбола, на котором главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин был официально утвержден на должность главного тренера молодежной сборной России, сообщает официальный сайт клуба.

Костяк команды составят игроки, которые в июле в составе сборной среди игроков не старше 19 лет под руководством Пашутина стали пятыми на чемпионате мира в Греции.

Летом 2020 года молодежная сборная сыграет в дивизионе «Б» чемпионата Европы. Перед тренерским штабом поставлена задача вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований.