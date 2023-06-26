Еремин заявил, что в Советском союзе у баскетболистов было больше возможностей для развития

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР, экс-главный тренер сборной России Станислав Еремин заявил, что в Советском союзе у баскетболистов было больше возможностей для развития, чем сейчас.

«Нам сейчас, пока мы отрезаны от мировой арены, нужно многое пересмотреть, повернуться лицом к российскому баскетболу, ревизовать его. Что это значит? Первая задача — вкладываться в молодежь. Нужно увеличивать количество соревнований, улучшать селекцию, наладить подготовку молодых игроков и тренеров. Если не будем вести эту работу, можем провалиться за эти годы очень сильно. Можно развиваться, не играя в еврокубках и на чемпионатах мира? Конечно, до поры до времени. Пока игроки молодые, они могут играть между собой, отсутствие соревнований на уровне сборных, в Европе не так сильно на них сказывается. А вот тем, кому 25-27 лет, нужны матчи на международной арене, новый опыт. Ты прогрессируешь, когда сталкиваешься с другим стилем баскетбола, — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Он также поделился воспоминаниями о баскетболе в Советском союзе.

«Там команды из российской части страны играли с грузинами, прибалтами, украинцами, между собой даже — этого хватало для того, чтобы совершенствоваться. Сейчас мы варимся в собственном соку. Нам очень сильно не хватает встреч на международном уровне для обогащения. Понятно, что все упирается в политику, она главный фактор, препятствующий росту мастерства игроков. Но, раз с политикой ничего не сделаешь, надо развивать баскетбол, как это возможно, внутри страны», — добавил Еремин.

18 апреля исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил россиян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2024 года. Сборную России заменит команда Болгарии.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.