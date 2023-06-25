Еремин: «Российскому баскетболу надо разворачиваться в сторону Азии или искать тех, кто готов с нами соревноваться»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что российскому баскетболу стоит искать новых партнеров на международной арене.

«Наш баскетбол сейчас двигается в сторону, противоположную от европейского. Это все из-за политики. Нас, как и весь спорт, окружили барьерам, стараются сделать так, чтобы российские спортсмены нигде не участвовали. Это проблема не только для России, но и для всего мира. Потому что наши спортсмены всегда были высочайшего класса, в том числе и в баскетболе, несмотря на то, что там в последние годы не всегда удавалось занимать высокие места на уровне сборных. Но клубные команды хорошо защищали честь России. Наверное, нам надо разворачиваться в сторону Азии или еще с кем-то искать контакты, кто готов с нами соревноваться. Иначе прогрессировать невозможно», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.