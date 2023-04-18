Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде в Париже

Исполком международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде в Париже, сообщает официальный сайт организации.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — сказано в заявлении.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.