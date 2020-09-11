ЦСКА стал победителем «Кубка Невы»
22:18
ЦСКА победил «Автодор» (93:67) и стал победителем «Кубка Невы».
Самым результативным игроком матча стал Яннис Стрелниекс, набравший 19 очков.
В первой встрече турнира армейцы обыграли «Зенит» (80:78). Ранее отказались от участия в «Кубке Невы» УНИКС и «Локомотив-Кубань» из-за эпидемии коронавируса в клубах.
«Кубок Невы» отправляется в Москву!— CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2020
?
Янис Стрелниекс: 19 очков, 2 подбора, 2 передачи@dhilliard6x: 15 очков, 3 подбора
Никола Милутинов: 14 очков, 5 подборов, 3 передачи#CSKAbasket pic.twitter.com/yBoi35GCFj