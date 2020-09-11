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ЦСКА стал победителем «Кубка Невы»

22:18
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ЦСКА победил «Автодор» (93:67) и стал победителем «Кубка Невы».

Самым результативным игроком матча стал Яннис Стрелниекс, набравший 19 очков.

В первой встрече турнира армейцы обыграли «Зенит» (80:78). Ранее отказались от участия в «Кубке Невы» УНИКС и «Локомотив-Кубань» из-за эпидемии коронавируса в клубах.

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