Центровой БК «Химки» Девин Букер прокомментировал заключение нового соглашения с клубом. Контракт рассчитан сроком на один сезон.

— Продление контракта — отличная новость! — приводит пресс-служба клуба слова Букера. — В прошлом сезоне мне было комфортно в «Химках», но, к сожалению, завершить тот сезон мы не смогли. Это обстоятельство дает мне возможность вернуться и завершить начатое. В «Химках» мне и моей семье все нравилось, поэтому все в порядке. Для меня главное — чувствовать себя уверенно и комфортно. У нас есть хороший шанс добиться значимых результатов и продолжить с того момента, на котором мы приостановились.

Девин Букер перешел в БК «Химки» прошлым летом. В сезоне 2019/20 он провел 46 игр, 45 из них — в старте. В среднем Девин набирал 12,3 очка (лучший показатель — 27 очков в матче против «Нижнего Новгорода 10.02.2020) и собирал 4,52 подбора (лучший показатель — 11 в игре против «Астаны» 20.10.2019). Букер был признан MVP февраля в Единой Лиге ВТБ и Самым ценным игроком 13 тура Евролиги.