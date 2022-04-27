Баскетболист Боломбой отказался вернуться в Россию после просьбы ЦСКА

Российский форвард ЦСКА Джоэль Боломбой ответил отказом на просьбу клуба о возвращении в страну до 1 мая, информирует «РИА Новости» со ссылкой на его соцсети.

Баскетболист выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором говорится о том, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию.

Как отмечается, в случае отказа вернуться к баскетболисту будут применены санкции, предусмотренные контрактом.

«Убирайтесь отсюда! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их. Когда ситуация между Россией и Украиной накалилась, вы сказали мне и всей команде, что мы можем уехать, и вы всё поймете», — написал Боломбой в соцсетях.

28-летний Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году он получил российское гражданство. В екабре того же года декабря Джоэль дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА он становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ и один раз — обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Крорме того, он был выбран на драфте НБА 2016 гола и входил в систему «Юты», а затем — «Милуоки».