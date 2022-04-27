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Баскетболист Боломбой отказался вернуться в Россию после просьбы ЦСКА

Баскетболист Боломбой заявил, что не вернется в Россию
Читать «СЭ» в
Джоэль Боломбой.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский форвард ЦСКА Джоэль Боломбой ответил отказом на просьбу клуба о возвращении в страну до 1 мая, информирует «РИА Новости» со ссылкой на его соцсети.

Баскетболист выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором говорится о том, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию.

Как отмечается, в случае отказа вернуться к баскетболисту будут применены санкции, предусмотренные контрактом.

«Убирайтесь отсюда! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их. Когда ситуация между Россией и Украиной накалилась, вы сказали мне и всей команде, что мы можем уехать, и вы всё поймете», — написал Боломбой в соцсетях.

28-летний Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году он получил российское гражданство. В екабре того же года декабря Джоэль дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА он становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ и один раз — обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Крорме того, он был выбран на драфте НБА 2016 гола и входил в систему «Юты», а затем — «Милуоки».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220427/basketbolist-1785695474.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
БК ЦСКА
Джоэл Боломбой
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