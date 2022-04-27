Компания УГМК может снизить финансирование баскетбольной команды

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) может снизить финансирование одноименной баскетбольной команды, сообщает Eurostavka.

По данным источника, такой вариант возможен в случае, если спортсменки не выиграют чемпионат России в этом сезоне.

УГМК выигрывает чемпионат страны с 2009 года. В финальной серии плей-офф сезона-2021/22 команда уступает курскому «Динамо» со счетом 1-2. Серия ведется до трех побед.

Четвертый матч серии УГМК — «Динамо» пройдет завтра, 28 апреля. Начало — в 19.00 (мск).