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Сегодня, 21:51

МБА обыграла «Нику» в третьем матче серии за бронзу чемпионата России

Иван Шитик
Корреспондент
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Московский баскетбольный клуб МБА обыграл сыктывкарскую «Нику» в третьем матче серии за третье место женского чемпионата России со счетом 68:66.

Счет в серии до трех побед — 2-1 в пользу «Ники». Четвертый матч пройдет 26 апреля в Москве.

В финальной серии играют УГМК и курское «Динамо», счет в серии — 1-1.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Матч за 3-е место

МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 68:66 (24:24, 15:20, 17:12, 12:10)

25 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».

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