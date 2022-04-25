МБА обыграла «Нику» в третьем матче серии за бронзу чемпионата России

Московский баскетбольный клуб МБА обыграл сыктывкарскую «Нику» в третьем матче серии за третье место женского чемпионата России со счетом 68:66.

Счет в серии до трех побед — 2-1 в пользу «Ники». Четвертый матч пройдет 26 апреля в Москве.

В финальной серии играют УГМК и курское «Динамо», счет в серии — 1-1.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Матч за 3-е место

МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 68:66 (24:24, 15:20, 17:12, 12:10)

25 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».