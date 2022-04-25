МБА обыграла «Нику» в третьем матче серии за бронзу чемпионата России
Московский баскетбольный клуб МБА обыграл сыктывкарскую «Нику» в третьем матче серии за третье место женского чемпионата России со счетом 68:66.
Счет в серии до трех побед — 2-1 в пользу «Ники». Четвертый матч пройдет 26 апреля в Москве.
В финальной серии играют УГМК и курское «Динамо», счет в серии — 1-1.
Баскетбол
Премьер лига. Женщины
Матч за 3-е место
МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 68:66 (24:24, 15:20, 17:12, 12:10)
25 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».
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