"Автодор" подписал американского защитника

"Автодор" подписал контракт с разыгрывающим Тобином Карберри. Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Автодора".

– Очень рад начать новое путешествие, – заявил новичок. – Я человек, который любит соревноваться, а игра в одной из лучших лиг мира дает мне такой шанс. Мне приятно быть частью команды, которая формируется в Саратове. С нетерпением жду событий, которые будут происходить на нашем паркете в этом году.

В минувшем сезоне Карберри стал одним из главных открытий Кубка ФИБА-Европа. В составе датского клуба "Баккен" он дошел до четвертьфинала турнира с показателями 14,4 очка, 4,9 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата.