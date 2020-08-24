Андрей Кириленко: «Развитие баскетбола в нашей стране невозможно без регионов»

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил важную роль регионов в развитии баскетбола в России.

39-летний Кириленко руководит РФБ с августа 2015 года.

— Изменилось ли восприятие президентства за пять лет? Нет, — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24». — С самого начала был некое видение того, как должен работать президент Федерации баскетбола как общественной организации. Вы должны понимать, что Федерация — это негосударственный какой-то орган. Это не чиновник, не бюрократ, который сидит на своем месте. Все-таки это общественная организация. Для меня было очень важно, чтобы была очень большая доступность для людей. То, что не сидишь в кабинете, закрывшись за 7 дверями, с 8 секретарями. Если вы поговорите с нашими региональными федерациями, потому что они всегда могут дать правдивую информацию. Есть представители. Насколько просто им достучаться до президента, поговорить и обсудить свои проблемы. Наверное, это и есть та доступность, к которой нужно стремиться. Мы в постоянном доступе. Очень много проектов, которые связаны с регионами. Развитие баскетбола в нашей стране невозможно без регионов. Но федерация не может сделать работу за тех людей, которые находятся на месте.