Глава РФБ Андрей Кириленко сравнил жизнь в США и России.

— Сложно сравнивать США и Россию, — цитирует Кириленко «Большой спорт». — Везде есть свои плюсы, свои минусы. В США более законопослушное общество. Здесь не то, что невозможно, но, скажем так, не принято о чем-то «договариваться». Нельзя пойти в ЖЭК и за коробку конфет решить какой-то важный вопрос. А в России у меня есть друзья, с которыми я могу поделиться какими-то глубокими переживаниями. У нас больше душевности. В Америке все немного не так.

— Еще в России любят ругать всех, кто оформляет американское гражданство. Вон, и Евгению Малкину недавно досталось.

— Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. И понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным — и мне за него очень обидно! Есть человек, который столько сил, столько таланта, времени, здоровья отдал своей сборной и своей стране, а его после этого всего за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все его достижения. Хотя, по сути, этот документ — просто возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живёт и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе, как болванами, я их не назову.

Я делал паспорт с одной простой целью — с ним удобнее. Удобнее путешествовать, удобнее жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в ней 15 лет жизни. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не пошел.